Coronavirus, un decesso e tre ricoveri nelle ultime 24 ore al Cardarelli

E’ una situazione preoccupante, quella dell’epidemia da coronavirus in Molise. Un uomo di 83 anni di Venafro, ricoverato nel reparto Anziano Fragile, è morto. Si registrano, inoltre, tre nuovi ricoveri, di cui due nel reparto “Malattie infettive”, di Castelpetroso e San Martino in Pensilis, e uno nel reparto Anziano Fragile, i una persona di Fossalto. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 591.

I ricoverati sono 33, di cui 20 in Malattie Infettive, 13 nel reparto “Anziano Fragile”. Oggi si registrano 420 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1942 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 21,62% a fronte di 643 guariti.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Bojano 10, Campobasso 95, Isernia 34, Larino 14, Montenero di Bisaccia 15, Riccia 12, Termoli 58, Venafro 13.