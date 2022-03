Calcio serie C, girone C/ Picerno- Campobasso 3-2

Picerno

Viscovo, Allegretto, Rodriguez, de Franco, Setola, De Cristofaro, Di Ciancio, Dettori, Senesi, Reginaldo, Parigi. All Colucci.

Campobasso

Raccichini, Fabriani, Pace, Tenkorang, Menna, Dalmazzi, Bontà, Candellori, Emmausso, Rossetti, Liguori. All Cudini.

Arbitro Delrio di Reggio Emilia.

Marcatori al 20′ Pace, al 34′ Emmausso, al 37′ Parigi, al 69′ Esposito e al 76′ Pitarresi.

Al 5′, azione dei lupi e Emmausso manda la sfera fuori, si gioca sotto una pioggia copiosa che finirà solamente nel secondo tempo. Al 20′, ancora gli ospiti in attacco e Pace con un gran tiro segna: è 1-0 per i lupi. Lucani, frastornati, non si aspettavano una squadra ospite votata all’attacco e al 34′ Emmausso approfitta di una respinta di Viscovo su tiro di Rossetti e realizza il 2-0 per i molisani. Il Picerno, si butta tutto in avanti, cosi al 37′ su angolo di Rodriguez , Raccichini esce a vuoto e Parigi, un ex, è lesto a mettere dentro: è il 2-1 per i lupi. Finisce cosi, il primo tempo con gli ospiti che vanno al riposo in vantaggio per 2-1.

Nel secondo tempo, Colucci, fa uscire De Cristofaro e Di Ciancio e fa entrare Esposito e Pitarresi; è la mossa vincente perché entrambi segneranno per la propria squadra. La partita cambia, adesso sono i locali ad attaccare e al 57′ tiro di Dettori di poco a lato , al 69′ Esposito fa partire un gran tiro che batte Raccichini: è il 2-2 . Al 76′, ci prova Pitarresi che tira e segna il 3-2 si passa cosi dal 2-1 per i lupi al 3-2 per il Picerno.

I lupi, cercano il pareggio ma è ancora la squadra di casa ad andare vicino alla marcatura. Finisce cosi, la gara con i locali che vincono e si salvano, per i lupi c’è qualcosa che non va: 8 reti subite in tre giorni sono troppe, adesso bisogna vincere in casa con Vibonese e Potenza per salvarci , altrimenti le cose si complicano maledettamente.

Arnaldo Angiolillo