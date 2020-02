Coronavirus/ Si spacciano per Volontari della Croce Rossa: Attenzione è una truffa

Come in ogni situazione di emergenza, c’è chi pensa bene di fare sciacallaggio. Ci arrivano diverse segnalazioni di persone che telefonano ad utenti, per lo più anziani, spacciandosi per volontari della Croce Rossa o altre Associazioni dicendo che per precauzione andrannoa domicilio a fare tamponi per il coronavirus. ATTENZIONE è una truffa, nessuna associazione, compresa la Croce Rossa invia volontari a domicilio, contattare subito le Forze dell’Ordine.

“Ci viene segnalato che alcuni anziani hanno ricevuto strane telefonate del tipo ‘siamo della Croce Rossa le veniamo a casa a fare il tampone per il Coronavirus’. Non fidatevi di chi si presenta a domicilio per controlli e verifiche. Per favore avvisate tutti i vostri parenti, amici e soprattutto gli anziani”. Lo ha scritto la Croce Rossa in un post su Facebook.