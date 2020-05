Coronavirus, sanificazione ambientale di ambienti chiusi, aperti e/o confinati. A coordinare le attività PISSTA azienda specializzata nella gestione delle emergenze

La Covid-19 è la seconda pandemia di questo secolo, comparsa a 11 anni dalla pandemia

dell’influenza A/H1N1. Come allora, ogni Paese è tenuto a rispondere mettendo in atto dei

piani pandemici per gestire l’emergenza in linea con quanto previsto dall’Organizzazione

Mondiale della Sanità (Oms).

In un momento così delicato è richiesto un enorme sforzo da parte di tutti in termini di risorse e di mezzi. Va adottata qualsiasi misura utile a contrastare l’emergenza epidemiologica e contenere gli effetti negativi ad essa correlati.



PISSTA – azienda specializzata nella gestione delle emergenze legate alla mobilità e

all’ambiente su tutto il territorio nazionale – ha messo in campo azioni tempestive,

coraggiose e innovative. Il personale e i mezzi di PISSTA (numero verde 800.034.034),

attiva h24 tutti i giorni dell’anno, con migliaia di interventi alle spalle e da sempre al fianco

delle istituzioni e dei cittadini, sono pronti a fronteggiare interventi professionali di

sanificazione con prodotti certificati dal Ministero della Salute e strumentazioni

all’avanguardia che garantiscono un’efficace azione di prevenzione ambientale e riduzione

del rischio nell’ambito del programma di interventi straordinari necessari ad affrontare

l’emergenza COVID-19.

La sanificazione affidata all’Unità di Crisi di PISSTA nasce dalla consapevolezza che per fronteggiare un’emergenza straordinaria occorre mettere in campo misure straordinarie utili al contenimento fino all’eliminazione definitiva di batteri, virus, germi o funghi. Viste le esigenze e le migliaia di richieste da parte di Enti, Istituzioni, Aziende e Cittadini che, allarmati, chiedevano alla Centrale Operativa di PISSTA, interventi di sanificazione e disinfezione di strade e aree pubbliche, ambienti di lavoro, abitazioni private ecc., PISSTA si è immediatamente attivata per individuare quali potessero essere gli interventi migliori in termini di efficienza e efficacia, contemperando le esigenze di tutela della salute pubblica con quelle di tutela dell’ambiente dando una risposta tempestiva, adeguata e risolutiva a tali sollecitazioni.

Una grande Azienda è obbligata a dare un contributo concreto, reale e attuale all’emergenza globale che ha colpito drammaticamente il nostro Paese e il mondo intero, ecco perché nel concetto di Corporate Social Responsibility (CSR) cui PISSTA aderisce con profonda convinzione, l’azienda ha voluto dare un segnale tangibile, limitando le spese per enti, istituzioni e cittadini, ai soli costi vivi.



A titolo esemplificativo si segnalano negli ultimi giorni centinaia di interventi di

sanificazione effettuati a favore di comuni, ospedali, porti, interporti, dogane, monopoli,

ambienti di lavoro, uffici, studi medici, case di cura, farmacie, automezzi, pullman, treni,

imbarcazioni e qualsiasi altro ambiente chiuso, aperto e/o confinato.

Per qualsiasi necessità e/o informazione: centrale operativa 800.034.034