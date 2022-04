Coronavirus/ Sale il contagio, molti anche i guariti

Non si registrano decessi, ma sale ancora il contagio da coronavirus in Molise. Sono 2 i nuovi ricoveri al Cardarelli: pazienti di Pozzilli e Venafro e i ricoverati totali salgono a 34, di cui 20 in Malattie Infettive e 14 nel reparto “Anziano Fragile”.

Oggi si registrano 499 nuovi casi e 628 guariti.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Baranello 13, Campobasso 75, Casacalenda 10, Isernia 28, Larino 18, Portocannone 18, Ripalimosani 13, S. Martino in Pensilis 13, Termoli 58, Venafro 27, Vinchiaturo 11.