Coronavirus, quattro nuovi ricoveri al Cardarelli nelle 24 ore

Situazione Covid in Molise, per fortuna non si registrano decessi nelle ultime 24 ore. Ci sono 4 nuovi ricoveri in Malattie Infettive, con due pazienti di Vinchiaturo, uno di San Bartolomeo e un altro di Castelmauro. I ricoverati sono 12, tutti nel reparto di Malattie Infettive.

Si registrano 111 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 402 tamponi processati, per una percentuale di positivi che si attesta al 27,61%. Purtroppo nessun guarito nelle 24 ore.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 17, Termoli 26.