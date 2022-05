Coronavirus, molti dimessi e molti guariti nelle ultime 24 ore

Potrebbe essere considerato uno spiraglio di luce nel clima nefasto degli ultimi giorni. Sono stati dimessi, tra ieri e oggi, 8 pazienti ex-Covid dall’ospedale Cardarelli di Campobasso: di questi 4 hanno lasciato il reparto Anziano Fragile e gli altri 4 sono stati dimessi da Malattie infettive. C’è però stato un ricovero (un paziente di Campomarino).

Al momento pertanto i ricoverati positivi al Sars-Cov-2 sono 23: 11 sono assistiti in Malattie Infettive, 10 in Anziano Fragile e 2 in Terapia Intensiva.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 233 nuovi casi di positività ma anche 351 guarigioni.