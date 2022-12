Coronavirus/ Impenna il contagio negli ultimi due giorni

Il dato da segnalare per primo è quello ‘migliore’: nelle giornate di ieri e oggi, non si registrano decessi per Covid in Molise. Purtroppo però il contagio è schizzato: si registrano 194 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 375 tamponi processati per una percentuale di positivi su tampone che si attesta al 51,7%.

Ci sono 4 nuovi ricoveri: pazienti di Campobasso, Campomarino, Frosolone e Roma , mentre sono tre i dimessi e pertanto i ricoverati totali salgono a 12, tutti in Malattie Infettive. I nuovi guariti sono solo 5.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 48, Isernia 13, Termoli 24.