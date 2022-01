Coronavirus/ Giornata terribile: un nuovo decesso e due nuovi ricoverati, ma anche 541 guariti

Notizie nefaste, purtroppo, sul fronte della battaglia contro il coronavirus in Molise. Il tasso di positività impenna ed è al 22,9%. Cambia di molto il numero dei ricoverati con l’aggiunta di quelli nella nuova ala di Malattie Infettive denominata “anziano fragile” che è stata aperta il 18 gennaio: sono 14, che aggiunti agli altri danno per totale il numero di 34.

Purtroppo si registra un decesso: non ce l’ha fatta una 93enne di Pozzilli che si trovava presso il proprio domicilio. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 523. Non si registrano trasferimenti, ma 2 sono i nuovi ricoveri presso il reparto di Malattie Infettive: pazienti di Riccia e Guglionesi.

Non ci sono dimessi ma è record di guariti: 541. Oggi si registrano 369 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1605 tamponi processati. I Comuni con il maggior numero di nuovi positivi sono: Bojano 12, Campobasso 57, Colli al Volturno 10, Isernia 30, S.Croce di Magliano 10, Termoli 39, Trivento 10, Venafro 41.