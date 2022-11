Coronavirus, giornata nera: un nuovo decesso al Cardarelli

Dopo alcuni giorni di ‘tregua’ purtroppo è arrivata la brutta e triste notizia: si registra un nuovo decesso per Covid in Molise, un uomo di 88 anni di Campomarino, ricoverato in Malattie Infettive.

Ci sono poi due nuovi ricoveri in Malattie Infettive e Tropicali con un paziente di Ferrazzano e uno di Montenero di Bisaccia e due dimessi dallo stesso reparto di Venafro e Miranda.

I ricoverati sono 12, di cui 11 nel reparto di Malattie Infettive e uno in Terapia Intensiva. Oggi si registrano 116 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 514 tamponi processati, per una percentuale di positivi che si attesta al 22,56% e 48 guariti.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 22, Isernia 14,Termoli 20.