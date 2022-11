Cronaca nazionale/ Si avvicina al mare per fare un selfie: travolta da un’onda anomala, muore annegata

Un’imprudenza che è costata la vita; tristezza per la morte di una turista in Italia.

Ennesima tragedia legata al maltempo. Una turista argentina di 45 anni è morta dopo essere stata travolta da un’onda in Costiera Amalfitana. La donna, di cui l’identità è ancora sconosciuta, attratta dall’eccezionale mareggiata, era intenta a fotografare le onde, quando una di queste l’ha trascinata via.

In acqua, assieme alla vittima, è finito anche il marito, 52enne argentino; è riuscito a mettersi in salvo ed è stato ricoverato per accertamenti all’ospedale di Castiglione in Ravello. I due argentini erano in vacanza a Positano.

La coppia si trovava sulla spiaggia di Furore per scattare alcune foto della mareggiata quando è stata sorpresa da un’onda anomala.

Il cadavere della donna è stato poi recuperato dai militari della Guardia Costiera con l’aiuto di un’imbarcazione del gruppo battellieri Amalfi.

foto di repertorio