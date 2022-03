Coronavirus, Giornata drammatica: due nuovi decessi al Cardarelli

Sono dati drammatici, quelli dell’epidemia da Coronavirus nelle ultime 24 ore in Molise. si registrano due decessi: non ce l’hanno fatta una donna di 45 anni di Campobasso che si trovava in Malattie Infettive e una 77enne di Pescolanciano che era ricoverata nel reparto “Anziano fragile”.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 589.

Sono 3 i nuovi ricoveri: pazienti di Venafro, Isernia e Montenero di Bisaccia.

I ricoverati totali sono 25, di cui 13 in Malattie Infettive e 12 nel reparto “Anziano Fragile”.

Oggi si registrano 379 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 9184 tamponi processati. Oggi si registrano 426 guariti.

I Comuni con il maggior numero di nuovi positivi: Bojano 14, Campobasso 76, Campomarino 11, Isernia 31, Riccia 12, Termoli 54, Venafro 16.