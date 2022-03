Isole Tremiti/ Parte la bonifica bellica sistematica subacquea

Sembra strano pensare che vi siano ancora residuati bellici sul territorio italiano; ma quando si parla del mare il disocrso cambia.

Saranno necessari quattro mesi di lavoro, per completare l’ attività di bonifica bellica sistematica subacquea nel perimetro dell’isola di Pianosa alle Isole Tremiti.

L’intervento di una ditta privata per conto del Comune delle Isole Tremiti, a mezzo Mini Rov SeaBotix LBV150-V e operatori BCM/OTS; si provvederà anche all’analisi dei target precedentemente individuati. Verranno altresì impiegate, per le attività in campo, una motonave e varie imbarcazioni.

Le operazioni verranno svolte nell’area di circa mq. 120.000, prospiciente la costa dell’isola di Pianosa, già interdetta alla navigazione.