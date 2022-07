Coronavirus/Due ricoveri e due dimissioni al Cardarelli nelle 24 ore

Situazione stabile ma numeri del contagio ancora alti. Coronavirus in Molise, non si registrano decessi nelle 24 ore. Sono 2 i nuovi ricoveri: pazienti di Guardiaregia e Toro e i ricoverati totali restano 20, di cui 18 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

Sono 425 i nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1690 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 25,1%.

Oggi si registrano 334 guariti.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 65, Campomarino 17, Isernia 39, Riccia 12, Termoli 62, Venafro 11.