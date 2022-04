Coronavirus, due nuovi ricoveri al Cardarelli

Potrebbe essere definita una giornata ‘tranquilla’ per quanto questo termine possa essere usato parlando di un problema serio come la pandemia. Non si registrano decessi legai al Covid nelle ultime 24 ore in Molise, ma ci sono 2 nuovi ricoveri: un paziente di Toro e un cittadino di Ferrazzano e si registra un dimesso.

I ricoverati totali sono 34, di cui 20 in Malattie Infettive, 11 nel reparto “Anziano Fragile” e 3 in Terapia Intensiva. Oggi si registrano 449 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 2880 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che è al 12,9% Oggi si registrano 611 guariti .

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Bojano 14, Campobasso 71. Isernia 29, Larino 10,Monteroduni17, S.Martino in Pensilis 12, Termoli 57, Venafro 22.