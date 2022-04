Cronaca nazionale/ Cadavere trovato carbonizzato, sospetti sul fratello

Svolta nelle indagini su un macabro ritrovamento. Potrebbe e essere stato bruciato vivo dal fratello per riscuotere l’assicurazione sulla vita. Questa l’ipotesi al momento sulla morte del 33enne il cui cadavere è stato trovato carbonizzato nella sera del 30 marzo in un terreno agricolo a Lettere , in provincia di Napoli.

I carabinieri hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti del fratello 36enne, per il reato di omicidio premeditato aggravato dalla premeditazione, dai motivi abietti e dalla crudeltà.

Foto di repertorio