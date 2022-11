Coronavirus, due nuovi ricoveri al Cardarelli

In premessa la notizia che tutti vogliono dare: non si registrano decessi da Covid in Molise nelle ultime 24 ore. Ci sono due nuovi ricoveri: pazienti di Pozzilli e Termoli. Tre i dimessi di giornata e pertanto i ricoverati totali scendono a 7, tutti in Malattie Infettive.

Oggi si registrano 100 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 488 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 20,4%.

I guariti di giornata sono 172 , mentre i Comuni con il maggior numero di nuovi casi sono Campobasso (28) e Termoli (16).