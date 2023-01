Coronavirus, due nuovi ricoveri al Cardarelli

La notizia da mettere in evidenza è che per fortuna nella ultime 24 ore non si registrano decessi per Covid in Molise, ma ci sono 2 nuovi ricoveri: pazienti di Chiauci e Campobasso (Terapia Intensiva) e i ricoverati totali salgono a 11, di cui 9 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

Si registrano 31 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 407 tamponi processati per una percentuale di positivi su tampone che si attesta al 7,6%.

Non ci sono nuovi guariti e nessun Comune registra numeri in doppia cifra sui nuovi casi.