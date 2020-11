Coronavirus aggiornamento/139 nuovi positivi e 2 decessi

Sono stati processati 1239 tamponi. Si registrano 139 nuovi positivi, due decessi: 1 Agnone uomo di 64 anni, 1 San Polo Matese di 93 anni, e 153 guariti.

Bollettino. Aumentano le guarigioni, oggi 153. 139 nuovi positivi su 1297 tamponi e due decessi Dati nazionali

Pubblicato giovedì, 19 novembre 2020

Aggiornamento bollettino giovedì 19 novembre ore 19.00

La situazione secondo i dati forniti dall’ASReM è la seguente: i positivi al tampone da Coronavirus sono 3559, gli attualmente positivi sono 2216, 8 in terapia intensiva e 52 nel reparto di malattie infettive. Attualmente ci sono 1357 guariti e 86 deceduti. Sono stati eseguiti 75410 tamponi.

I 139 nuovi positivi: 1 Baranello, 2 Bojano, 16 Campobasso, 2 Campodipietra, 4 Campomarino, 2 Carovilli, 2 Castropignano, 1 Cercemaggiore, 4 Colle D’Anchise, 1 Colli a Volturno, 4 Ferrazzano, 1 Fossalto, 1 Gambatesa, 9 Isernia, 9 Larino, 1 Macchiagodena, 3 Mirabello Sannitico, 1 Montagano, 2 Montecilfone, 1 Montenero di Bisaccia, 1 Pesche, 1 Pescolanciano, 2 Petacciato, 7 Portocannone, 1 Riccia, 1 Ripabottoni, 1 San Biase, 1 San Giacomo degli Schiavoni, 1 San Giovanni in Galdo, 1 San Giuliano di Puglia, 6 San Martino in Pensilis, 2 San Polo Matese, 1 Santacroce di Magliano, 1 Sessano del Molise, 7 Sesto Campano, 23 Termoli, 5 Trivento, 2 Ururi, 6 Venafro

il bollettino aggiornato:

75410 i tamponi eseguiti di cui 66427 negativi. 5393 i tamponi di controllo

–attualmente positivi 2233 (1290 in Provincia di Campobasso, 927 in in quella di Isernia, 16 di altre regioni)

– 3659 sono i tamponi positivi dall’inizio della pandemia (2187 nella provincia di Campobasso, 1290 in quella di Isernia e 44 di altre regioni)

All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 60 di cui 52 in Malattie Infettive e 8 in Terapia Intensiva

-2156 i pazienti positivi asintomatici in isolamento domiciliari

–1357 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (943 della provincia di Campobasso, 392della Provincia di Isernia e 22 di altre regioni) che hanno fatto e superato il doppio tampone

– Visite a domicilio dei positivi da parte delle 1840 ( 577 Bojano , 433 Larino, 478 Venafro)

–86 I pazienti positivi deceduti

-2510 le persone in isolamento e 0 in sorveglianza