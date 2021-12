Coronavirus, 74 nuovi positivi e un nuovo ricoverato al Cardarelli

Numeri alti, troppo alti, quelli dell’epidemia da coronavirus in Molise nelle ultime 24ore.

Sono787 i tamponi effettuati e 74 nuovi contagi. Al Cardarelli ci sono 15 pazienti: 13 nel reparto di malattie infettive e 2 in terapia intensiva. Sono 429 i casi attualmente positivi in Molise. Resta fermo a 509 il numero delle vittime mentre sono 2.507 i soggetti attualmente in isolamento.

Questi i positivi registrati nella giornata odierna:

Bagnoli del Trigno 2, Bojano 7, Bonefro 1, Busso1, Campobasso 11, Castelpetroso 1, Cercemaggiore 2, Frosolone 1, Guardialfiera 1, Guardiaregia 8, Guglionesi 2, Isernia 8 Macchia d’Isernia 1, Matrice 1, Montenero di Bisaccia 2, Pesche 1 , Petacciato 1 , Portocannone 2, Rionero Sannitico 1, Ripabottoni 1, Rocchetta al Volturno 1, San Giacomo degli Schiavoni 1, Termoli 12 ,Venafro 1 , Vinchiaturo 4.