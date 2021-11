Coronavirus, 26 nuovi positivi e 12 guariti, un nuovo ricovero al Cardarelli

L’emergenza Covid in Molise registra oramai da giorni numeri alti. Purtroppo si registra un altro ricovero al Cardarelli.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, non si registrano decessi: i morti totali per Covid in Molise sono 503 da inizio pandemia. Non si registrano trasferimenti, ma c’è un nuovo ricovero: un paziente di Isernia si è aggravato e per lui è stata necessaria l’ospedalizzazione. Oggi si registra anche un dimesso: un paziente sempre di Isernia. Pertanto i ricoverati totali al Cardarelli restano 12, di cui 11 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 26 nuovi casi su 617 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 4,2%.

I nuovi positivi (26) sono: 2 Campobasso, 1 Casacalenda, 1 Castelmauro, 2 Cercepiccola, 1 Colli al Volturno, 4 Guglionesi, 3 Isernia, 1 Larino, 1 Macchia Valfortore, 1 Montenero di Bisaccia, 1 Montorio nei Frentani, 1 Rionero Sannitico, 1 Rotello, 1 San Giuliano del Sannio, 1 Sepino, 3 Termoli, 1 Tufara.

I guariti di giornata sono 12 e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 429, mentre i totali da inizio emergenza sono 15.180. I guariti totali sono 14.234. In isolamento si trovano 2.575 cittadini.