Chiara Gamberale domenica a Campobasso per il primo appuntamento di “Si scrive Molise”

“Si scrive Molise”, il laboratorio permanente sulla scrittura nonché nuovo appuntamento campobassano fra lettrici, lettori, autrici e autori, realizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso e curato dalla scrittrice Valentina Farinaccio, partirà come preannunciato, con un primo interessante evento di lancio previsto per domenica 28 novembre alle ore 18.30, presso l’Auditorium del Liceo Classico M. Pagano.

La protagonista di questo primo appuntamento di “Si scrive Molise” sarà Chiara Gamberale, l’autrice romana, di origini molisane, che presenterà “Il grembo paterno”, il suo nuovo romanzo appena uscito per Feltrinelli Editore.

L’ingresso all’Auditorium del Liceo Classico M. Pagano è libero, con obbligo di green pass, fino a esaurimento posti.

“Si scrive Molise” sarà, con le prossime date, anche e soprattutto, un laboratorio permanente sulla scrittura. Agli appuntamenti con gli autori, infatti, saranno affiancati dei Laboratori da asporto. Delle lezioni teoriche e pratiche tenute dalle ospiti e dagli ospiti della rassegna che comporranno, mese dopo mese, un piccolo/grande bagaglio che, chi sceglierà di partecipare (gratuitamente), potrà portarsi dietro. Sia nel caso in cui si scriva soltanto per curiosità e divertimento, sia nel caso in cui lo si faccia con l’idea di trasformare una passione in professione.

Gli incontri con autrici e autori saranno aperti a tutti. I laboratori, invece, che verranno ufficializzati e resi noti prossimamente, di volta in volta, richiederanno una prenotazione che sarà possibile fino a esaurimento posti (massimo 30 persone).