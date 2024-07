Comune di Campobasso/Pubblicato Bando per reperimento immobili scolastici 2024-2025

E’ stato pubblicato all’Albo pretorio comunale il Bando esplorativo con il quale l’Amministrazione

comunale di Campobasso intende reperire sul territorio della città mediante locazione immobiliare, una o

più strutture idonee per allocarvi i plessi della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado che

fanno attualmente parte dell’Istituto Comprensivo “D’Ovidio”.

A renderlo noto è la Sindaca Marialuisa Forte: “Le istanze, complete di tutta la documentazione tecnica,

dovranno pervenire all’Ente non oltre dieci giorni dalla pubblicazione del bando stesso”. “L’Amministrazione,

continua la Sindaca, si riserverà la possibilità di valutare l’eventuale proposta, da parte del proprietario, di

acquisto dell’immobile”.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’arch. Stelvio Bagnoli dal lunedì al venerdì dalle ore

9,30 alle ore 12,00 e nelle giornate di martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Al numero di

tel. 0874/405478 e/o a mezzo email: stelvio.bagnoli@comune.campobasso.it.