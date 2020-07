Civitacampomarano, la Regione Molise stanzia fondi per la viabilità

Rafforzare la viabilità gravemente interessata dal dissesto idrogeologico, questo è l’obiettivo dei fondi stanziati dall’assessore a Viabilità e Infrastrutture della Regione Molise, Vincenzo Niro, per il Comune di Civitacampomarano (Campobasso).

Lo annuncia il sindaco, Paolo Manuele, su Facebook. L’intervento, finanziato per 1 milione 500 mila euro, rientra nel Piano operativo fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014-2020. La somma permetterà di migliorare la viabilità per l’accesso al centro abitato. “Un altro importante risultato raggiunto per la Comunità di Civitacampomarano – dichiara Manuele – grazie al finanziamento finalizzato al miglioramento delle rete viaria. A breve verranno attivati gli atti amministrativi per le relative attività di progettazione”.