Arma dei Carabinieri : indetto un concorso pubblico per 11 Tenenti nel ruolo forestale

I candidati selezionati entreranno a far parte del Corpo forestale dello Stato in servizio permanente. La selezione è rivolta a laureati. Il bando di concorso scade in data 20 Luglio 2020.



11 Tenenti da reclutare per il Corpo Forestale dello Stato nei seguenti profili:

n.9 risorse in possesso della cittadinanza italiana e dei requisiti sotto indicati;

n.2 risorse, in possesso dei requisiti sotto indicati, già appartenenti ai militari dell’Arma e con il ruolo di ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e gli appartenenti ai ruoli forestali degli ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri, periti, revisori, collaboratori e operatori dell’Arma stessa, che abbiano riportato, nell’ultimo biennio, la qualifica finale non inferiore a “eccellente”.



REQUISITI

Gli interessati al concorso dei Carabinieri per Tenenti Forestali devono essere in possesso dei requisiti di seguito riassunti:

-essere cittadini italiani che, alla data della scadenza del termine di presentazione delle domande:

-non aver superato il giorno del compimento del 40° anno di età, se appartenenti all’Arma dei carabinieri col ruolo di ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri;

-non aver superato il giorno del compimento del 34° anno di età, se ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio e se ufficiali inferiori delle Forze di completamento.

Non rientrano in tale categoria gli ufficiali di complemento che sono stati richiamati per addestramento finalizzato all’avanzamento nel congedo;

-non aver superato il giorno del compimento del 50° anno di età, se militari dell’Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli forestali degli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri, periti, revisori, collaboratori ed operatori dell’Arma stessa;

-non aver superato il giorno del compimento del 32° anno di età, se non appartenenti alle precedenti categorie;

-godimento dei diritti civili e politici;

-non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;

-non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, o non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi, né si trovino in situazioni incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale dell’Arma dei carabinieri;

-non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

-non essere stati dichiarati inidonei all’avanzamento o non vi abbiano rinunciato negli ultimi 5 anni di servizio (solo se militari in servizio permanente);

– aver tenuto condotta incensurabile;

-non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

-aver riportato, nel biennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, la qualifica non inferiore a “eccellente” (se appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri).

-non aver riportato nel precedente biennio la sanzione disciplinare più grave della consegna se concorrenti di sesso maschile, non aver prestato servizio sostitutivo civile, a meno che sia stata presentata apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo;

-idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri, da accertarsi con le modalità indicate nel bando;

moralità e condotta stabiliti per l’ammissione ai concorsi nella Magistratura ordinaria.



E’ richiesto, inoltre, il possesso di una delle seguenti lauree magistrali:

Scienze e ingegneria dei materiali;

Scienze e tecnologie agrarie;

Scienze e tecnologie alimentari;

Scienze e tecnologie della chimica industriale;

Scienze e tecnologie forestali ed ambientali;

Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio;

Scienze zootecniche e tecnologie animali;

Architettura del paesaggio;

Conservazione dei beni architettonici e ambientali;

Giurisprudenza;

Scienze delle pubbliche amministrazioni;

Ingegneria civile;

Ingegneria dei sistemi edilizi;

Scienze della sicurezza;

Ingegneria per l’ambiente e il territorio;

Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;

Biologia;

Biotecnologie agrarie;

Biotecnologie industriali;

Scienze della natura;

Scienze e tecnologie geologiche;

Scienze geofisiche;

Scienze geografiche.



Per partecipare al concorso per la nomina di Tenenti con ruolo forestale nei Carabinieri, è necessario presentare la domanda di ammissione esclusivamente attraverso l’apposita procedura online, entro il giorno 20 Luglio 2020.

BANDO