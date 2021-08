CittadinanzAttiva e l’importanza dello screening oncologico. Il Molise collocata con una percentuale molto bassa

La Prevenzione rappresenta l’elemento centrale per salvaguardare in ogni comunità i beni comuni, come la salute, l’ambiente e la biodiversità. Il PNP – Piano Nazionale della Prevenzione 2020-25 rappresenta lo strumento che dà attuazione e concretezza ai LEA, perché attraverso programmi e azioni si concorre al raggiungimento degli obiettivi di salute.

Quindi, per ogni bisogno di salute , dovrebbe necessariamente seguire l’individuazione di un obiettivo di salute.

Cittadinanzattiva con una delle sue attività ordinarie, l’Informazione civica, cioè la mobilitazione dei cittadini coinvolti intorno ad un problema che li interessi e li coinvolga, a partire dal loro punto di vista, producono informazioni volte ad orientare la trasformazione della realtà.

L’VIII Osservatorio civico sul federalismo in sanità, di Cittadinanzattiva, rappresenta appunto la sentinella civica che restituisce la fotografia del Sistema Sanitario e ne analizza i LEA partendo dai 3 assi fondamentali: prevenzione, assistenza ospedaliera, assistenza territoriale.

I contenuti sono stati messi a punto attraverso l’analisi sistematica delle informazioni prodotte dai cittadini o da altri soggetti dal mondo istituzionale, accademico o della ricerca, per mostrare come si traduce oggi il federalismo in sanità, nella vita quotidiana dei cittadini .

Con il nuovo sistema di valutazione dei LEA : prevenzione, assistenza ospedaliera, assistenza territoriale, una regione si definisce adempiente se raggiunge il livello 9.

La Regione Molise con il vecchio sistema di valutazione ci collocava al primo posto solo nell’ asse della prevenzione, primato perso invece con l’ultimo monitoraggio.

Causa l’epidemia che ha avuto impatti su molti servizi riconosciuti come essenziali, tra cui gli screening oncologici.

A maggio 2020 a seguito delle raccomandazioni per la ripartenza dello screening oncologico, la Regione Molise con propria determina, stabilisce il ripristino delle attività di screening oncologico di I livello. Il quadro che viene fuori ci colloca con una percentuale molto bassa evidenziando criticità diffusa e marcata soprattutto per lo screening cervicale e colorettale.

Cittadinanzattiva da sempre promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione sull’importanza degli screening oncologici messi a disposizione del SSN, sull’importanza per il tumore alla mammella, della cervice uterina e del colon retto, il cui impatto è fortemente ridotto dalla prevenzione attraverso lo screening.

Cittadinanzattiva ha già inviato una nota alla direzione Generale della Salute per conoscere se il PNP sia stato recepito, cosi come previsto a dicembre 2020 e se è prevista la partecipazione e il coinvolgimento delle Associazioni, cosi come previsto dal Piano. Ad oggi però nessuna risposta ci è pervenuta.

Jula Papa segretaria regionale di Cittadinanzattiva Molise non commenta le dimissioni della Commissaria Degrassi, ma auspica che presto la sanità in Molise possa ritrovare stabilità, facendo appello alle istituzioni di lavorare su obiettivi comuni con azioni forti e sinergiche volte a tutelare la salute dei cittadini, elemento imprescindibile di coesione sociale e di sviluppo sostenibile.