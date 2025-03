Cittadinanza Digitale, il Corecom annuncia “Online Onlife”, percorso formativo dedicato alle scuole

Il Comitato regionale per le comunicazioni della regione Molise annuncia l’avvio del progetto didattico gratuito “Online Onlife” dedicato alla formazione digitale e rivolto alle scuole superiori di primo e secondo grado. Realizzato in collaborazione con la Fondazione Articolo 49 e l’Ufficio Scolastico regionale del Molise, con il contributo di avvocati, psicologi e dell’Ordine regionale dei Giornalisti, il progetto si inserisce tra le attività di alfabetizzazione mediatica e digitale promosse dall’Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, svolte dal Corecom Molise che per conto dell’Autorità promuove l’educazione all’uso consapevole dei media sull’intero territorio regionale. “Online Onlife” è un percorso educativo CHE si articola in 10 moduli per una durata totale di 10-20 ore, a seconda degli approfondimenti scelti dai docenti.

Le lezioni trattano temi fondamentali per la sicurezza e la consapevolezza digitale, come cyberbullismo, sicurezza in rete, fake news, hate speech e dipendenza digitale. Il progetto è accessibile tramite il portale www.inclasse.net dove i docenti, previa registrazione, potranno trovare materiali didattici che includono lezioni registrate E quindi sempre disponibili, webinar, guide e schede operative per attività in classe. Insomma, materiale utile sia agli studenti sia ai docenti stessi, che sarà arricchito da sessioni speciali curate da esperti di vari settori.

“L’iniziativa – spiega il presidente Corecom Vincenzo Cimino – punta a sviluppare l’autostima e la socialità degli studenti come base per acquisire competenze tecniche e digitali, quindi aiutiamo i giovani ad approfondire la conoscenza degli strumenti tecnologici e promuoviamo una consapevolezza critica nell’uso del digitale. Al termine della fase di formazione, gli studenti avranno l’opportunità di partecipare ad un concorso che rappresenterà un momento di confronto pratico e creativo, permettendo loro di applicare quanto appreso. A quanti completeranno il percorso formativo, inoltre, il Corecom Molise rilascerà il patentino digitale, una certificazione che attesta le competenze acquisite. Dunque – prosegue Cimino – un progetto lodevole che mira alla crescita professionale dei docenti e che forma i ragazzi

all’uso consapevole della tecnologia per poi metterli a confronto sul piano pratico: un modo concreto e intelligente per migliorare il loro rapporto con l’ecosistema digitale. Ringrazio l’Usr, il Comitato, il personale del Corecom, i dirigenti, famiglie e studenti”.

In Molise già hanno aderito varie classi di molte scuole: l’istituto Argentieri di Montenero di Bisaccia, la scuola elementare di Venafro, la scuola di Difesa Grande a Termoli, l’istituto Iacampo di Vinchiaturo, il Pallotta di Bojano, la scuola media accolta nel plesso di Cerro al Volturno, l’istituto professionale di Casacalenda, l’Ipsia di Montenero, la Cpia di Campobasso e l’istituto G. e G. di Vinchiaturo.