Guglionesi/Iniziativa Lodevole per la Memoria e la Legalità

Il Comune di Guglionesi ha recentemente compiuto un passo significativo verso la commemorazione delle vittime del terrorismo e la promozione dei valori di legalità e senso civico.

Con la Deliberazione 19/03/2025 numero 5 del Commissario Straordinario, Dott.ssa Patrizia Perrino, è stata approvata una proposta di gemellaggio tra i sei comuni che hanno dato i natali alle vittime della strage di Via Mario Fani, avvenuta nel 1978, in cui perse la vita l’onorevole Aldo Moro e cinque membri della sua scorta.

Questa iniziativa, che si inserisce nel contesto delle cerimonie commemorative annuali, rappresenta un atto di grande importanza non solo per il ricordo delle vittime, ma anche per il rafforzamento dei valori fondamentali della nostra società. Come sottolineato dal Presidente della Repubblica nel 2015, è essenziale che la distanza temporale non attenui il ricordo e la gratitudine verso coloro che hanno sacrificato la propria vita per la sicurezza e la libertà del nostro Paese.

Il Comune di Guglionesi, che ha dato i natali all’Agente di Pubblica Sicurezza Giulio Rivera, ha già dimostrato il suo impegno nella memoria storica, intitolando a lui una piazza e un istituto scolastico. La proposta di gemellaggio, avanzata dal Comune di Staffolo (AN), rappresenta un ulteriore passo in avanti, creando un legame tra le comunità che condividono una storia di dolore e sacrificio.

Il protocollo di gemellaggio, che sarà sottoscritto in occasione di una manifestazione commemorativa programmata per il 24 maggio 2025, non solo servirà a commemorare i caduti, ma offrirà anche un’opportunità per promuovere la legalità e il senso civico tra le nuove generazioni. Attraverso questo accordo, i sei comuni si impegnano a lavorare insieme per mantenere viva la memoria di questi eventi tragici, trasformando il ricordo in un messaggio di speranza e responsabilità.

In un periodo in cui i valori democratici e civili sono messi alla prova, iniziative come quella del Comune di Guglionesi rappresentano un faro di luce, un richiamo alla responsabilità collettiva e un invito a non dimenticare il passato. La memoria è un patrimonio da custodire e trasmettere, e il gemellaggio tra i comuni è un passo fondamentale per garantire che le lezioni del passato non vengano mai dimenticate.

La Deliberazione del Commissario Straordinario di Guglionesi è un esempio di come le istituzioni possano unirsi per onorare il passato e costruire un futuro migliore, all’insegna della legalità e del rispetto per la vita umana. Un’iniziativa lodevole che merita di essere applaudita e sostenuta da tutti.

Antonio DI PASQUALE