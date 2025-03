Pescatori al servizio del mare , importante evento di Innovation Sea a Termoli

La start up Termolese in collaborazione con la Guidotti ships ha organizzato per il 28 Marzo al porto di

Termoli un nuovo evento di educazione ambientale in cui saranno coinvolti attivamente anche i pescatori.

Tramite un accordo infatti con le federazioni della pesca e la RES , societa’ molisana leader nel riciclo dei

rifiuti sara’ possibile riciclare i materiali presi dai fondali durante le normali battute di pesca , unendo alla

pulizia del mare la realizzazione di una effettiva economia circolare , per la prima volta stabilmente e

organicamente applicata al settore.



La partecipazione al concorso per la giornata nazionale del made in italy ha avuto come esito la

concessione del patrocinio del ministero delle imprese e del made in italy , questo evento pertanto e’ stato

inserito nell’ elenco nazionale delle manifestazioni riconosciute.



Nella prima fase i partecipanti potranno assistere ad una dimostrazione della presa in carico dei rifiuti

raccolti precedentemente dai pescherecci e dell’ utilizzo di imbarcazioni , droni e rov per il monitoraggio e

pulizia del mare,le tecnologie piu’ avanzate oggi disponibili messe al servizio dell’ ambiente.

Seguira’ il briefing sulla MN Zenit , sono previsti molti interventi fra cui la direttrice nazionale di Federpesca

, FederOP, Autorita’ di sistema portuale ,Res spa, Dimensione srl ,Arpa Molise, Istituto tecnico Marconi (CB)

, Universita’ del Molise e tanti altri.



Innovation sea ringrazia tutte le autorita’ che saranno presenti all’ iniziativa e che ci hanno incoraggiato,

dimostrando ancora una volta che la sensibilita’verso questi temi tocca non solo i cittadini ma anche chi ha

responsabilita’ di gestione dei beni pubblici.



Sara’ anche illustrata la tecnologia blockchain utilizzata per il tracciamento sicuro e certificato del ciclo dei

rifiuti, dal momento in cui sono raccolti dai pescatori al loro riciclo finale.



Fra i partecipanti non potevano certo mancare le scuole termolesi : Istituto tecnico Majorana , istituto

nautico e istituto alberghiero.



E’ possibile seguire la diretta streaming dell’ evento tramite il link

https://youtube.com/live/zjNfRtoLK8A

https://www.innovation‐sea.com/live/