Campobasso/Parte su tutto il territorio cittadino il nuovo servizio di raccolta abiti e accessori

Dopo una sospensione di alcuni anni, riparte nella nostra città il servizio di raccolta abiti, accessori e tessili mediante cassonetti stradali.

Ben 54 nuovi raccoglitori sono stati collocati sull’intero territorio cittadino per offrire un importante servizio alla cittadinanza, spesso alle prese con la difficoltà di conferire questa tipologia di rifiuto.

“L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale e dalla SEA, si colloca all’interno del percorso di ampliamento della raccolta differenziata in città, – ha spiegato l’assessore all’Ambiente, Simone Cretella – dando quindi possibilità di sottrarre alla discarica un’importante frazione merceologica che potrà così essere avviata a diverse forme di riuso e riciclo, nell’esatta direzione dei principi dell’economia circolare.”

All’interno dei cassoni, dotati di dispositivi di sicurezza anti-intrusione, potranno essere conferiti, in qualsiasi giorno e orario, ben chiusi nei sacchetti, abiti, scarpe, accessori di abbigliamento e biancheria che si è scelto di dismettere; il conferimento potrà avvenire in modalità diretta e senza necessità di identificazione mediante tessera. I contenitori saranno equamente distribuiti nei quartieri ed in siti di facile visibilità, approdo e sosta per le operazioni di conferimento; la mappa delle postazioni sarà consultabile nei prossimi giorni anche dall’applicazione Junker, gratuitamente scaricabile sui dispositivi portatili.