Campobasso/ Open Day per le scuole dell’Istituto di Istruzione Superiore “Sandro Pertini” di Campobasso

Porte aperte per gli Open Day dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pertini -Montini-Cuoco” di Campobasso che si prepara ad illustrare la propria offerta formativa a studenti e genitori alle prese con la scelta della scuola. Un passo decisivo per il futuro professionale dei ragazzi. Si parte mercoledì 11 gennaio 2023 con l’Open Lab organizzato dalle ore 15.00 alle 17.00 dall’IPIA “Montini” di via San Giovanni, dove i visitatori potranno sperimentare direttamente le varie attività che si svolgono nei laboratori di Elettrotecnica, Meccanica ed Elettronica. “A noi dell’Ipia Montini – dicono dalla scuola di via San Giovanni- ci piace provare, riparare, riciclare, aggiustare, far funzionare le cose…La tecnologia è la nostra sfida quotidiana, con la meccanica, l’elettronica, l’elettrotecnica: di tutto un po’ e un po’ di tutto per essere competenti nelle professioni del futuro, nell’assistenza tecnica, nell’istallazione e manutenzione di impianti e sistemi tecnologici, attraverso l’informatica e l’automazione. Guardiamo al futuro prossimo con lo sguardo al lavoro, ma perché no, volto anche allo studio più approfondito. Ci piace vivere la nostra scuola nelle attività pratiche dei nostri numerosi laboratori, nei momenti di studio e nelle attività sportive e di socializzazione nella nostra bellissima palestra e negli ampi spazi a disposizione, anche all’aperto”. In un contesto reale gli ospiti potranno interagire con i docenti delle discipline professionalizzanti, conoscere un ambiente nuovo attraverso un agire concreto, partecipare in modo fattivo al processo di apprendimento secondo le più innovative metodologie didattiche del learning by doing, del peer tutoring e del problem solving. Sperimenta, Fai, Orienta è il nuovo modo di scegliere. Scoperte utili per una scelta consapevole e confacente alle inclinazioni degli studenti e alle aspettative delle famiglie.

Domenica 15 gennaio, mattina e pomeriggio, Open Day per il Linguistico ed il Biotecnologico. Il Liceo Linguistico “Pertini” è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente a sviluppare conoscenze, abilità e competenze utili per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre all’italiano, e per comprendere l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. Completano la formazione conoscenze storico-filosofiche, matematicoscientifiche, letterario-artistiche e lo studio della lingua latina nel primo biennio. Permette il proseguimento degli studi in tutti gli ambiti universitari, in modo particolare quello linguistico: traduttori ed interpreti, comunicazione e mediazione linguistica. Consente l’inserimento in aziende che privilegiano i rapporti commerciali con l’estero e nel settore diplomatico, giornalistico, turistico e delle pubbliche relazioni.

Domenica, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30, gli studenti accoglieranno gli ospiti nella sede di via Principe di Piemonte dove sono in programma incontri tra docenti e genitori e laboratori in lingua inglese, francese, tedesco e spagnolo. L’Istituto Biotecnologico “Pertini” apre invece al futuro nei settori ambiente e sanità. Una scuola che, oltre a garantire una solida cultura scientifico-tecnologica, consente di passare facilmente dal mondo della scuola a quello del lavoro. Tra gli sbocchi occupazionali e professionali: tecnico analista in laboratori analisi chimiche e batteriologiche; tecnico di ricerca nei laboratori scientifici soprattutto nei settori ambientali, sanitario, ospedaliero e chimico; tecnico con mansione di conduzione e di controllo qualità industrie a carattere biochimico e farmaceutico; insegnante tecnico-pratico negli Istituti Tecnici e Professionali e nei corsi per lavoratori dell’industria. L’Istituto Biotecnologico accoglierà i visitatori domenica 15 gennaio 2023 dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30-18.30 nella sede di via Scardocchia. Sempre domenica 15 gennaio, dalle ore 9.00 alle 13.00, porte aperte pure all’Istituto Professionale di Stato “Vincenzo Cuoco” di corso Bucci. Perché scegliere un Professionale? Per avere facile e rapido accesso al mondo del lavoro. Perché preferire proprio il nostro Istituto? Perché i nostri indirizzi offrono figure professionali innovative, tecnologie di alto livello e formazione avanzata. Management Assistant e Community Manager sono solo due delle figure professionali che forma il primo dei tre indirizzi della nostra scuola, “Servizi commerciali web community”. Il futuro è sui social e nel periodo post pandemico è tutto più vero! Gli indirizzi Socio Sanitario ed Odontotecnico completano l’offerta formativa della scuola. Il diplomato in Servizi socio sanitari acquisisce le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. In accordo con la Regione Molise, è previsto un percorso formativo preferenziale che permette, inoltre, il riconoscimento tutta la parte teorica del corso di qualifica di “operatore Socio Sanitario Oss” valida sul territorio nazionale. L’indirizzo Odontotecnico prepara le figure professionali che lavorano con l’odontoiatra. Esclusivista della realizzazione di protesi dentali, l’odontotecnico si proietta nel futuro passando al mondo del digitale attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative (Cad-Cam). Una variegata e ricca offerta formativa, un ampio ventaglio di opportunità ed interessanti prospettive occupazionali per chi sceglie di proseguire gli studi superiori in una delle Scuole dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pertini -Montini-Cuoco” di Campobasso.