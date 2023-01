Regione/ L’assessore Cotugno aderisce al Gruppo Misto

Potrebbe essere interpretata come la fine di un lungo braccio di ferro interno al partito di Orgoglio Molise.

L’assessore regionale al Turismo e Cultura, Vincenzo Cotugno, ha deciso di cambiare appartenenza politica passando con il Gruppo Misto; la decisione sarebbe stata ufficializzata con nota inviata al presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone ed al Segretario Generale, Sandra Scarlatelli.

Ricordiamo che da tempo tra Cotugno e l’altro esponente del gruppo di Orgoglio Molise, Gianluca Cefaratti erano in atto dissidi, sfociati soprattutto nel ‘cambio della guardia’ tra i due in Prima Commissione permanente. Cotugno si era inizialmente dimesso da assessore, rientrando nei ranghi della Commissione al posto di Cefaratti per permettere il passaggio del Bilancio regionale in Consiglio regionale; subito dopo è stato ‘rinominato’ assessore regionale dal presidente Donato Toma, riprendendo le medesime funzioni e deleghe. Una manovra che ha premesso di cogliere l’obiettivo prefissato, ma seguendo un procedimento ‘anomalo’, seppur legittimo, che a memoria non ricordiamo di aver mai visto finora.

Alla luce dell’adesione di Cotugno al Gruppo Misto, questo risulta composto da due esponenti (entrambi assessori regionali): lo steso Cotugno e la capogruppo Filomena Calenda, mentre il gruppo di Orgoglio Molise è composto dal solo Cefaratti.

(ste.man.)