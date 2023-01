Cronaca nazionale/ Due incidenti stradali nella notte, purtroppo con vittime giovanissime

Dolore a Napoli a causa di due distinti incidenti stradali, purtroppo con vittime giovanissime: un ragazzo di 20 anni e una ragazza di 21. Feriti i due amici, un 18enne e una 21enne, che non sono in pericolo di vita.

Il primo incidente è avvenuto in Corso Vittorio Emanuele: in un frontale tra uno scooter e un’autovettura, un ragazzo di vent’anni dello Sri Lanka che guidava il motorino è morto sul colpo. Ricoverato in ospedale invece l’amico e connazionale 18enne. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Napoli.

Nel secondo incidente, in provincia di Napoli, una ragazza di 21 anni è morta e una sua coetanea è rimasta ferita. L’auto sarebbe finita violentemente contro un muro.

Indagano i carabinieri.

Foto di repertorio