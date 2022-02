Campobasso/Luci spente al cimitero, il PD presenta interrogazione. Troppi episodi negativi in città, si revochi la delega ad Amorosa

Il Gruppo PD al Comune di Campobasso ha presentato una interrogazione sulla questione delle luci spente presso il cimitero.

Apprenso che, in un documento analogo presentato dalla Lega, si chiede al Sindaco di revocare la delega all’assessore Amorosa.

“La proposta trova noi consiglieri di centro sinistra concordi e speriamo che il Sindaco possa valutarla seriamente, considerati i tanti, troppi episodi che hanno avuto per “protagonista” l’assessore ai LL.PP. in questi (quasi) tre anni”, così il portavoce Giose Trivosonno.