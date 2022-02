Coronavirus/ Giornata nera: due decessi e due ricoveri, ma anche 3 dimessi

Ancora una giornata nera sul fronte della lotta a coronavirus in Molise. Oggi si registrano 2 decessi: non ce l’hanno fatta una donna di 84 anni di Vairano Patenora che era ricoverato in Malattie Infettive e un uomo di 74 anni di Termoli che si trovava nel reparto “Anziano fragile”.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 557. Sono 2 i nuovi ricoveri: pazienti di Caserta e Isernia Oggi ci sono 3 dimessi, pazienti di Monteroduni, Bojano e Campobasso.

Sono 45 i ricoverati Covid al Cardarelli, di cui 26 in Malattie Infettive, 14 nel reparto “anziano fragile” e 5 in Terapia Intensiva. Sono 337 i nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1510 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si sale al 22,3%. Oggi si registrano 851 guariti.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 66, Campomarino 10, Isernia 32, Larino 16, Riccia 17, S.Martino in Pensilis 17, Termoli 52, Vinchiaturo 11.