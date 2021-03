Campobasso: interruzione flusso idrico per la giornata di mercoledì 10 marzo, le zone interessate

Molise Acque ha comunicato al Comune di Campobasso che mercoledì 10 marzo 2021, dalle ore 9:00, per lavorazioni da effettuarsi al serbatoio “Calvario”, il flusso idrico per l’utenza “Consorzio Santa Lucia” sarà interrotto e se ne prevede il ripristino per le ore 16.00 circa.

La chiusura della fornitura denominata “Consorzio S. Lucia” da parte di Molise Acque, causerà l’interruzione dell’erogazione idrica alle seguenti zone: