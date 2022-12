Campobasso/ “Antisemitismo a scuola – conoscere, prevenire, contrastare. Le Linee guida per l’antisemitismo”, se ne parla all’ Istituto Comprensivo “L. Montini”

Riceviamo e pubblichiamo

Una giornata di formazione e di approfondimento sui temi dell’antisemitismo rivolta ai docenti delle scuole molisane. Il seminario regionale si intitola: “Antisemitismo a scuola – conoscere, prevenire, contrastare. Le Linee guida per l’antisemitismo” ed è in programma il prossimo 14 dicembre (dalle 14:30 alle 18:30) nella sede dell’Istituto Comprensivo “L. Montini” di Campobasso. Si tratta di un evento itinerante, che toccherà tutte le regioni, organizzato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise. L’obiettivo e proprio quello di promuovere la conoscenza delle Linee Guida sul contrasto all’antisemitismo nella scuola, elaborate dal Comitato paritetico Ministero-PdCM-UCEI, sotto la guida della Coordinatrice Nazionale per la lotta all’antisemitismo, nell’ambito del Protocollo tra Ministero, Coordinatrice e UCEI. L’appuntamento formativo del 14 dicembre si articolerà in due parti.

La prima avrà come protagonista importanti relatori di livello nazionale che tratteranno l’argomento delle linee guida come strumento contro i pregiudizi in classe, ma si parlerà anche dell’educazione alla cittadinanza tra storia e memoria e dell’antisemitismo nella società e nella scuola.

La seconda parte della giornata formativa prevede, inoltre, dei Laboratori educativo-didattici per conoscere meglio gli ebrei e l’ebraismo, affrontare gli stereotipi, i preconcetti antisemiti e i pregiudizi inconsapevoli. Sarà affrontato anche il tema “delicato” delle teorie della cospirazione e, infine, ci sarà un approfondimento sul tema dell’antisemitismo rispetto alla situazione internazionale.

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Agata Antonelli