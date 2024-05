Campobasso/ Alla ‘Petrone’ la cerimonia di premiazione del XII Certamen “Amice, latine discere”

Per il dodicesimo anno consecutivo, l’Istituto “I. Petrone” di Campobasso promuove il Certamen “AMICE, LATINE DISCERE”, concorso che mira a mantenere viva l’eredità culturale italiana mediante la promozione di una lingua del passato, che può fungere da stimolo ad interpretare il mondo classico in chiave moderna e ad analizzare il pensiero degli antichi per poter comprendere meglio il “confronto tra culture” e i “mutamenti culturali” cui la nostra società va quotidianamente incontro.

Patrocinato anche quest’anno dall’E.I.P. Italia, Associazione Scuola Strumento di Pace, il concorso ha visto gli alunni “sfidarsi”, venerdì 3 maggio 2024, su una traduzione dal latino corredata da quesiti di analisi morfo-sintattica. La commissione valutatrice, che ha anche selezionato la prova da somministrare, è composta dal Dirigente scolastico del Liceo Classico “M. Pagano” di Campobasso, in qualità di Presidente e da due Commissari scelti tra i docenti di Lingua e Letteratura latina del sopraccitato Liceo.

La competizione, bandita a livello nazionale e rivolta agli studenti iscritti all’ultimo anno della secondaria di primo grado, si avvale della collaborazione del Liceo Classico “Mario Pagano” sin dagli albori, in ragione del fatto che entrambi gli Istituti sono fermi sostenitori della valenza della cultura classica e della ricchezza che essa può trasmettere alle generazioni del terzo millennio.

La manifestazione rappresenta il momento finale di un percorso di apprendimento curricolare degli elementi base della lingua latina che caratterizza da anni l’offerta formativa dell’istituto “Petrone” e si propone non solo di rivitalizzare lo studio della lingua classica, ma anche di valorizzare le eccellenze attraverso l’esperienza della partecipazione ad una competizione che premia il merito. La riflessione, lo spirito critico e il ragionamento richiesti dallo studio di questa lingua possono costituire quel quid pluris per la formazione degli studenti, che allenano competenze logiche e linguistiche trasversali e consolidano conoscenze utili anche ad orientare le scelte individuali per la prosecuzione della carriera scolastica.

Anche quest’anno, a coronamento della competizione e in occasione della premiazione, l’Istituto ospiterà un workshop a tema: “Latino, lingua logicamente viva” che si terrà nell’Auditorium della sede centrale di Via Alfieri martedì 14 maggio 2024, a partire dalle ore 16:00. Interverranno il prof. Mario Lauletta, del Liceo classico “Pagano” di Campobasso, il prof. Massimo Blasi, docente del Liceo scientifico “Plinio Seniore” di Roma e ricercatore universitario e la professoressa Anna Paola Tantucci, Presidente dell’E.I.P Italia; modererà il prof. Francesco Rovida, Dirigente Scolastico e Coordinatore della formazione presso EIP Italia. Invitati la Sottosegretaria del Ministero dell’Istruzione e del Merito, on. Paola Frassinetti, il Prefetto di Campobasso, dott.ssa Michela Lattarulo, la Direttrice dell’USR Molise, dott.ssa Maria Chimisso e il Dirigente Scolastico del Liceo Classico “M. Pagano” di Campobasso, ing. Antonello Venditti.

Il seminario rappresenterà una preziosa opportunità per ragionare sui tanti spunti di riflessione e di arricchimento che lo studio di una lingua classica può offrire attraverso le parole e i pensieri degli antichi, che hanno ancora molto da comunicare alle nuove generazioni.