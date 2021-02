Bojano/sorpresi alcuni giovanissimi del posto in possesso di stupefacenti

Attivi i servizi disposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Bojano per la prevenzione ed il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in tutta la giurisdizione e nelle aree più sensibili della cittadina matesina.



Nel pomeriggio di martedì, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa di Via Croce, veniva inviata una pattuglia in zona Largo Duomo di Bojano, ove venivano sorpresi alcuni giovanissimi del posto. Uno di loro, a seguito di attività perquisitiva, veniva trovato in possesso di stupefacente del tipo marijuana, in modica quantità. Per lui la segnalazione alla Prefettura del capoluogo era inevitabile, con il contestuale sequestro della sostanza.