Assistenza e supporto agli anziani, Aurora scende in piazza a Campobasso

Anche il progetto che sostiene famiglie e comunità presente con un gazebo a ‘Cambiamo vita’, manifestazione in programma dal 6 all’8 ottobre nel centro del Capoluogo CAMPOBASSO.

La triste attualità di queste ore ci ricorda che la cura e l’assistenza agli anziani, in un territorio in difficoltà come il nostro, necessita di strumenti nuovi e di un’attenzione particolare. Ma soprattutto di un servizio che solo il progetto Aurora, oggi, è in grado di offrire: grazie al dispositivo collegato H24 alla centrale operativa, la persona che indossa l’ormai noto braccialetto viene infatti costantemente monitorata, localizzata, supportata e protetta nell’arco dell’intera giornata.

Dopo il tour nei comuni delle aree interne, il progetto debutta ufficialmente nel Capoluogo prendendo parte – dal 6 all’8 ottobre – all’evento ‘Cambiamo vita’ organizzato in corso Vittorio Emanuele a Campobasso.

Aurora nel weekend avrà quindi a disposizione un gazebo per illustrare nel dettaglio ai cittadini le caratteristiche innovative di un servizio oramai fondamentale a sostegno delle famiglie e delle comunità, che concretamente facilita e di molto le ricerche in caso di smarrimento e le operazioni di soccorso in caso di malore o incidente.

A partire dal prossimo novembre, il punto informativo sarà collocato in pianta stabile presso la nuova sede Planetcall Direct di Campobasso in contrada Colle delle Api.