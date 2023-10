Cronaca nazionale/ Autobus giù dal cavalcavia, identificate tutte e 21 le vittime

Primi sviluppi sul gravissimo fatto di cronaca di Mestre, dove un autobus è caduto giù da un cavalcavia.

Sono state identificate tutte le 21 vittime e di queste 9 sono ucraine. Si cerca contemporaneamente di capire cosa sia successo. Sul corpo del conducente verranno eseguiti l’autopsia e gli esami tossicologici.

Al momento non ci sono indagati. Il presidente Zaia: “Lutto regionale per tre giorni in Veneto”.

Ricordiamo i fatti. Un autobus con numerosi turisti a bordo è precipitato dal cavalcavia della bretella di Mestre che porta verso Marghera.

Il bus elettrico è caduto tra un magazzino e i binari della stazione e ha preso fuoco; ancora da accertare le cause dell’incidente.

Il bilancio è di 21 morti, tra cui due bambini, e 18 feriti.

Sul posto stanno ancora lavorando vigili del fuoco e i sanitari, che subito dopo il grave incidente hanno portato sul posto almeno 50 ambulanze per i soccorsi.

Il pullman era stato noleggiato da un gruppo di turisti di un camping. Il sindaco di Venezia Brugnaro ha dichiarato lutto cittadino.

foto di repertorio