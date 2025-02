Arrestati dalla Polizia di Stato di  Campobasso 3 uomini della provincia di Foggia per tentato furto di auto

Nella serata dello scorso 31 gennaio, a Campobasso, sono stati arrestati tre uomini della provincia di Foggia che hanno tentato di rubare un’auto in sosta in via Benedetto Croce.

Poco dopo le 19.00, alcuni passanti hanno segnalato al 113 la presenza di persone sospette che armeggiavano nei pressi di un veicolo in zona quartiere CEP.

Sul posto sono giunti due equipaggi della Volante che hanno sorpreso i tre uomini mentre stavano cercando di impossessarsi di una Alfa Romeo Stelvio dopo aver rimosso dal veicolo l’apparato radar.

I poliziotti della Squadra Volante, anche con l’ausilio della Squadra Mobile e del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di Campobasso, hanno fermato i presunti ladri, portandoli in Questura presso gli uffici dell’UPGSP per i necessari accertamenti.

È risultato che dalla provincia di Foggia i tre si erano recati a Campobasso con un’auto presa a noleggio. Nel corso della perquisizione personale, sono poi stati rinvenuti arnesi da scasso, un sistema di diagnosi per autoveicoli, una chiave elettronica per l’apertura di auto e una centralina per il controllo dell’apparato radar.

A seguito dell’arresto, sono stati condotti in carcere a Campobasso e nella mattinata di lunedì 3 febbraio, a seguito della convalida, il GIP ha applicato la misura cautelare del divieto di ritorno a Campobasso.

Nei loro confronti è stato adottato dal Questore anche il foglio di via obbligatorio, in base al quale non potranno più recarsi nel Capoluogo molisano: la misura di prevenzione avrà la durata di 3 anni per due degli arrestati, in quanto gravati da precedenti, e di 2 anni per il terzo soggetto.