Truffa on line ai danni di una anziana del Basso Molise, denunciata falsa astrologa

Innumerevoli sono gli episodi di adescamento on line, come quello accaduto ad un’anziana del Basso Molise che, su internet, aveva richiesto il parere dei tarocchi per delle vicissitudini private ed ha trovato dall’altra parte della rete, invece, una finta astrologa che aveva fiutato la disperazione in cui versava la donna ed aveva iniziato a richiedere sempre maggiori somme di denaro per la risoluzione dei problemi.

Dopo diversi pagamenti, la persona ha deciso di interrompere la consultazione delle carte ma, a quel punto, sono iniziate le minacce.

La finta maga non si è data per vinta ed ha intimorito la vittima dicendole che, se non avesse più continuato a versare soldi, avrebbero avvisato tutti i parenti della malcapitata spifferando tutti i segreti che le erano stati confidati.

In preda alla disperazione, la povera donna si è rivolta alla locale Stazione Carabinieri di Larino che, dopo accurate indagini, ha identificato l’autrice del reato. A capo delle minacce, infatti, vi era una siciliana, deferita alla competente Autorità Giudiziaria.