Termoli/denunciato 33enne per reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere

I Carabinieri del N.O.R. Sezione Radiomobile della Compagnia di Termoli, a

conclusione di accertamenti seguiti ad un controllo su strada effettuato nel corso di un

servizio perlustrativo, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Larino (CB) un 33enne incensurato, originario di San Giovanni

Rotondo (FG) e residente nella provincia di Foggia.



Lo stesso, fermato dai militari operanti mentre transitava lungo questa Strada Statale

16 alla guida della propria autovettura, all’atto del controllo manifestava stato di

agitazione, motivo per cui si procedeva – anche tenuto conto delle particolari

condizioni di luogo e tempo – ad effettuare una perquisizione veicolare e personale.



Nel corso della predetta attività di polizia, l’uomo veniva trovato in possesso di una

pistola tipo “softair”, peraltro riproduzione realistica di un’arma vera, marca Gamo

modello Blowback PT-85 completa di caricatore, con canna sprovvista della prevista

vernice rossa poiché artatamente abrasa, custodita nel vano portaoggetti del veicolo e

di cui lo stesso non sapeva giustificare il porto. Tale tipologia di pistola giocattolo,

risultando una perfetta riproduzione di un’arma vera, viene spesso usata – proprio in

assenza della vernice rossa nella parte anteriore della canna, come nel caso di specie in cui era stata volutamente abrasa – per il compimento di vari reati ed in particolare di

rapine a mano armata in danno di attività commerciali.



Quanto rinvenuto veniva pertanto sottoposto a sequestro penale, in attesa del deposito presso il competente ufficio corpi di reato mentre il 33enne, appurate le sue chiare responsabilità in relazione al reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, veniva denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’articolo 4 della

Legge 110/1975.



I militari, nella circostanza, avviavano altresì a carico dell’uomo la procedura

amministrativa per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio dal Comune luogo

dell’accertata condotta illecita.