Comune di Termoli: Avviso pubblico buoni spesa

Avviso pubblico buoni spesa per fronteggiare mediante misure straordinarie di sostegno in favore di nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno nei mesi di ottobre/novembre 2020, periodi individuati come stato di emergenza dai vigenti decreti legge. In allegato i requisiti e il modulo per la domanda che puo’ essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.



La domanda, che è scaricabile dal sito del Comune di Termoli e/o presso l’Ufficio di Segretariato Sociale (sportello Ex Rieco) in Piazza Largo Martiri delle Foibe, dovrà essere consegnata dalle ore 10 di oggi 7 dicembre 2020 alle ore 13 del giorno 15 dicembre 2020 all’Ufficio Protocollo dell’Ente o inviata telematicamente all’indirizzo mail: [email protected]

Deve essere allegata copia del documento di identità del dichiarante