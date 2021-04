Incidente stradale sulla A14 al km 462 in territorio di Petacciato (CB) in un tratto di carreggiata a doppio senso di marcia causa lavori in corso.

L’incidente è avvenuto tra un articolato e un furgone, feriti i conducenti trasportati in ospedale da unità 118.

Sul posto intervenute le squadre Vigili del Fuoco dei distaccamenti provinciali di Termoli e di Vasto , Polstrada sul posto per quanto di competenza. Corsia Nord bloccata.