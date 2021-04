Il Coordinatore Regionale di Azione Luigi Valente nella Direzione Nazionale del partito di Carlo Calenda

L’iniziale Comitato Promotore Nazionale di Azione che comprendeva i fondatori del partito come Carlo Calenda e Matteo Richetti, diventa la Direzione Nazionale del Partito allargando il numero dei membri tra i quali figura anche un molisano; è il sindaco di Vinchiaturo e Coordinatore politico regionale di Azione Luigi Valente.



“ Il coinvolgimento nella Direzione Nazionale di Azione mi gratifica molto” ha detto Valente “Poter partecipare attivamente ai lavori della Direzione Nazionale è una importante opportunità di confronto e di scambio di informazioni che sarà utilissima per la crescita di Azione nella nostra regione, dove ci stiamo strutturando sempre meglio, grazie al lavoro del Comitato Promotore Regionale.

Inoltre, lavorare con parlamentari come Calenda, Richetti, Costa o con personalità come Ricciardi e Barbano insieme ad altri Coordinatori Regionali sarà utile per portare all’attenzione delle istituzioni di Roma le esigenze del territorio molisano”.