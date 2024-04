Ultras Lazio tentano assalto tifosi Juve all’Olimpico, cinghiate a poliziotto

(Adnkronos) – Tentato assalto ai tifosi della Juventus ieri sera in Tribuna Tevere, allo stadio Olimpico di Roma, durante la partita con la Lazio. Dopo il goal della Juve, intorno alle 22.48, un gruppo di ultras laziali con il volto coperto e brandendo le cinture dei pantaloni si sono spostati verso la zona sud, dove c'erano i tifosi ospiti, per aggredirli. Il personale di polizia in abiti civili è intervenuto per evitare lo scontro tentando di frapporsi tra le tifoserie. Un sovrintendente, all'altezza della scalinata che conduce alla zona sud della Tevere, ha tentato di bloccare un tifoso laziale che poi è riuscito a divincolarsi. Questo ha generato la reazione dei laziali che hanno iniziato a colpire a cinghiate il poliziotto al volto e al capo provocandogli numerose ferite. Il sovrintendente, portato al San Camillo, ha avuto una prognosi di 15 giorni per un trauma cranio-facciale non commotivo con ferite multiple del volto e una contusione alla mano. Visonate le immagini del sistema di videosorveglianza, gli investigatori hanno individuato il responsabile, che indossava un cappellino beige da baseball e una giacca verde, che aveva colpito al volto il poliziotto. L'uomo è stato individuato vicino casa al Prenestino ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, porto di oggetti atti a offendere in concorso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)