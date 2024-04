Pietracatella/Campionato Nazionale di Potatura dell’olivo, terzo posto per Andrea D’Elia

Il 20 aprile si è svolta la nuova edizione del Campionato Nazionale di Potatura dell’olivo a vaso policonico “Forbici d’oro”,organizzato da AMAP (Agenzia per lo sviluppo nel settore agroalimentare e pesca della Regione Marche), quest’anno alla 19ma edizione in terra umbra, a Deruta (PG).

La gara ha visto la partecipazione di 70 potatori finalisti provenienti da tutte le regioni.

Sul terzo gradino del podio nazionale anche il molisano Andrea D’Elia, di Pietracatella, che ha sfiorato per pochi punti di differenza la prima posizione. Un’esperienza positiva per il Molise che da anni inseguiva un podio nazionale. Il pietracatellese si conferma un punto di riferimento per le sue capacità e competenze nel settore.

Vincitore del titolo Forbici d’oro 2024 Edoardo Dottori dalle Marche. Sul podio anche Luca Mariotti dell’Istituto agrario Cecchi di Pesaro come miglior giovane. Secondo classificato Giuseppe Romeo dalla Calabria, terzo Andrea d’Elia dal Molise, quarto Francesco Marsico dalla Calabria, quinto Francesco Gentili (Marche), sesto Andrea Benelli (Emilia Romagna), settimo Luca Lancuba (Campania) ottavo Mauro del Mistro (Friuli), nono Luciano Ciafardini (Toscana), decimo Juri Presenti (Umbria).

Al termine della gara si è svolta una lezione pratica di potatura in campo, tenuta dal direttore della Scuola Potatura Olivo, Giorgio Pannelli. Dopo la sessione mattutina in campo e il pranzo, si è tenuta una tavola rotonda per scoprire le ultime innovazioni in tema di concimazione, gestione della chioma, gestione idrica e difesa che rendono sostenibile un oliveto.