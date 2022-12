Sport/ ‘Un premio alla carriera 2022’, domani e lunedì i due eventi promossi da ANSMeS Molise

Riceviamo e pubblichiamo

II Edizione “Un premio alla carriera” Un riconoscimento per quei personaggi che si sono distinti nella lunga carriera al servizio dello sport. Questo l’intento della manifestazione di fine anno organizzata, per il secondo anno consecutivo, dal Comitato regionale Molise e dal Comitato provinciale di Campobasso dell’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito Sportivo del Coni e del Cip. Presso l’Auditorium ex Gil di via Milano, lunedì 12 p.v. alle 16.00 l’ANSMeS celebrerà nove personalità del mondo dello Sport della provincia di Campobasso che riceveranno un premio dall’Associazione benemerita del CONI alla presenza del Presidente regionale Michele Falcione, del Consigliere nazionale Franco Palladino, del Presidente provinciale Giuseppe D’Elia e, ospite d’eccezione, del Presidente Nazionale Francesco Conforti. La medesima manifestazione si svolgerà anche domani, domenica 11 alle ore 16.00, presso l’Auditorium dell’Università del Molise di Pesche per premiare gli sportivi della provincia pentra.

Come nella passata edizione il Comitato Regionale Molise, inoltre, assegnerà in ricordo del Dottor Giovanni Silla, tra i primi medici sportivi della regione, un riconoscimento ad un medico molisano distintosi nel campo della medicina sportiva. Nell’occasione verrà presentato anche il progetto “Virtual Tour Ansmes House Molise” sviluppato da due professionisti del campo informatico, Raffaele Spina e Claudio Di Carlo, attraverso il quale si potrà visitare in maniera virtuale la sede del comitato molisano. Fattiva collaborazione per l’organizzazione della manifestazione è stata offerta dall’azienda “La Molisana”, partner nazionale ANSMeS, dall’industria Camardo Caffè e Agripet. Uno speciale ringraziamento va all’Associazione Nazionale Polizia di Stato, all’I.I.S.S. “S. Pertini” del capoluogo e ad alcuni giornalisti sportivi che porteranno il proprio fattivo contributo all’evento, tra questi Franco De Santis in vece di moderatore e Giuseppe Formato che avrà il compito di presentare i premiati. L’evento ha ricevuto il patrocinio della Regione Molise.